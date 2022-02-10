Такой Венеру еще не видели: ученым удалось получить первые снимки планеты

Зонд NASA заглянул сквозь плотную пелену атмосферы планеты

В поисках жизни во Вселенной сделан еще один важный шаг. Благодаря новым снимкам из космоса ученые предположили, что Венера была когда-то обитаема. А в Уральском федеральном университете смоделировали ситуацию, как эта жизнь могла сохраниться до наших дней.

Венера, какой её ещё не видел никто и никогда: поверхность планеты скрыта густыми облаками. Но на этот раз объектом съемки стала ночная сторона. Солнечный зонд "Паркер", летящий к солнцу, сделал вокруг Венеры несколько витков. Его аппаратура работала в длинных волнах видимого спектра и инфракрасном диапазоне. Кадры, сложенные в короткое видео, отсняты год назад, но переданы на Землю, обработаны и опубликованы только сейчас. Эксперты смогли увидеть на поверхности Венеры континенты, на которых, в свою очередь, угадывается рельеф местности. Вокруг планеты виден светящийся ореол - это кислород в атмосфере.

"Удивительно, когда есть возможность увидеть то, что никогда не видели раньше. Излучение, которое мы видим, является тепловым. Даже на ночной стороне поверхность Венеры настолько горячая, что слабо светится в очень красных волнах. Это нечто действительно новое, и я верю, что в перспективе нас ожидают поистине захватывающие исследования", - говорит физик-исследователь Исследовательская лаборатория ВМС США Брайайн Вуд.

Зонд "Паркер" был запущен NASA в 2018 году. Предназначен для изучения внешней короны Солнца. Движется по эллиптической орбите, при каждом витке всё ближе и ближе приближаясь к звезде. При этом он уже шесть раз пролетал мимо Венеры, совершая гравитационные манёвры.

"Один интересный момент, на который стоит обратить внимание - потенциальные минералогические различия. Разные породы, минералы излучают различные уровни тепла. У нас есть химические отпечатки в атмосфере Венеры и на её поверхности, что позволяет предположить, что Венера могла быть обитаема в прошлом", - рассказывает ученый-астронавт Центра космических полетов NASA Джада Арни.

Венера - вторая планета от Солнца. По ряду характеристик, например, по массе и размерам, считается сестрой Земли. Но много и различий. Атмосфера на 96 процентов состоит из углекислого газа. Температура на поверхности почти 470 градусов по Цельсию. Давление в 90 раз больше чем на земле. Однако российские учёные выдвинули теорию, развитие микроорганизмов земного типа даже в таких условиях возможно.

"На определенной высоте можно подобрать такую температуру и такое давление, которые были бы комфортны с точки зрения даже земных микроорганизмов. Не доказано, что они там есть, но нет никаких препятствий, что если они там заведутся, то смогли бы существовать", - говорит заведующий отделом института астрономии РАН Олег Малков.

Новые полученные изображения Венеры в совокупности с имеющимися знаниями могут дать новую информацию об эволюции планеты. Понять, почему так сильно различаются, казалось бы, близнецы: Венера и наша Земля.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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