Актуальна и сейчас: Мюнхенской речи Путина исполнилось 15 лет

Тогда президент подверг жесткой критике внешнюю политику США

В Москве начались переговоры Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. К этой встрече приковано особое внимание. Главы МИДов обсудят самые острые темы: ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности, в контексте предложений России. О проблемах, с которыми сегодня столкнулся мир, ровно 15 лет назад на Мюнхенской конференции говорил Владимир Путин. Уже тогда президент России предостерегал от гонки вооружений, расширения НАТО и однополярного мира. Но запад проигнорировал все предупреждения.

Двусторонние отношения Москвы и Лондона, ситуация на Украине и, конечно, самый актуальный вопрос глобальной повестки - безопасность на европейском континенте. Непростой разговор на сложные темы предстоит министрам иностранных дел России и Соединённого королевства.

Глава британского дипломатического ведомства прибыла в Москву накануне с официальным визитом. С видимым удовольствием она прогулялась по столице и осмотрела Красную площадь. Примерно в это же время в Киеве с восторгом встречали очередную партию военной помощи - каски и бронежилеты - как раз от Соединённого королевства. Поставка очень кстати. На Украине сегодня начинаются десятидневные учения с применением западного вооружения.

Эшелоны с американской техникой идут в Румынию. В ближайшее время туда отправятся и военные США. Вашингтон укрепляет восточные рубежи НАТО перед лицом мифической российской угрозы. Спекуляции на этой теме - удобный предлог для раздувания военных бюджетов. Наша страна не собирается никуда вторгаться, но кого это волнует, если говорить о российской агрессии Западу так выгодно.

"То, что происходит сегодня в Вашингтоне, то, что происходит сегодня на Капитолии, очень трудно объяснить одним-двумя предложениями. Идёт соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьёзный ущерб экономическому, политическому имиджу нашей страны", - говорит посол России в США Анатолий Антонов.

Новый пакет мер действительно разрабатывается и, судя по всему, не один. На этот раз о подготовке ограничений отчитался комитет Сената по иностранным делам, якобы за российские кибератаки на Украину. Возникает ощущение, что санкции будут введены в любом случае - предлог для этого Вашингтон выдумает. Даже если сам не видит реальной причины.

"Безусловно, то, что происходит на российско-украинской границе, нас беспокоит. Мы расцениваем это, скорее, как эскалацию, а не деэскалацию. Но я не возьмусь предсказывать, что это значит с точки зрения возможного вторжения", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Пророческими оказались слова Владимира Путина, которые он произнёс на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня знаменитой речи исполняется 15 лет. Российский президент раскритиковал внешнюю политику США и привычку вмешиваться в дела других государств. Говорил о несостоятельности однополярного мира, деградации институтов международного права, гонке вооружений и опасности дальнейшего расширения НАТО. Тогда выступление Путина назвали самым жёстким манифестом со времён Холодной войны. Но время показало, что в той речи не было преувеличений. Предостережения главы государства сбылись. Это признают даже за рубежом. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что за 15 лет обстановка в мире лишь обострилась. Виной всему - неосмотрительные действия Запада и отсутствие какой-либо реальной активности с его стороны. Если бы не это, сейчас не пришлось бы устраивать дипломатические марафоны и пытаться латать дыры в системе международной безопасности.

"Эта речь очень актуальна и сейчас. Было бы хорошо, если бы некоторые государственные чиновники нашли 30 минут, чтобы пересмотреть выступление. Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе и российская сторона, как долго на самом деле "проглатывались" определенные вещи. Все это было, например, до провозглашения независимости Косово со всеми сомнительными аспектами международного права, до так называемых гуманитарных интервенций Европы в Северной Африке, на Ближнем Востоке. С тех пор многое развилось в той мере, как снежный ком превращается в лавину", - сказала Кнайсль в интервью "РИА Новости".

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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