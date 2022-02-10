Квоту для иностранцев в российских вузах увеличат почти вдвое

Места по квоте предоставляет правительство России

К 2023 году квота для иностранных граждан в российских вузах будет увеличена до 30 тысяч мест. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказали в Министерстве науки и высшего образования России.

В ведомстве сообщили, что в 2021 году показатель не превышал 18 тысяч мест. В 2022 году квота будет увеличена на 5 тысяч мест и составит 23 тысячи мест, а в 2023 году — 30 тысяч мест.

Каждый год количество иностранных студентов увеличивается в РУДН, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГТУ имени М.Э Баумана, Казанском федеральном университете и ряде других вузов. В частности, Российский университет дружбы народов в 2022 году примет на обучение не менее 4 тысяч иностранных студентов.

По словам ректора РУДН Олега Ястребова, наибольший интерес к обучению в вузе проявляют студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, а из государств дальнего зарубежья — из Афганистана, Китая, Вьетнама, Сирии, Ирана, Ирака, Нигерии, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в настоящее время в российских вузах проходят обучение более 4 млн человек, из них более 324 тысяч приехали из-за рубежа.

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