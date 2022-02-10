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Десантные корабли зашли в Севастополь после похода вокруг Европы

10:47
  • четверг
  • 10 февраля 2022

В группе – шесть БДК Северного и Балтийского флотов

Группа из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов зашли в порт Севастополя после дальнего похода. На главной базе Черноморского флота они пополнят запасы горючего, воды и продовольствия, экипажи отдохнут.

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"Отряд больших десантных кораблей ВМФ России в составе "Королева", "Минска", "Калининграда", "Петра Моргунова", "Георгия Победоносца" и "Оленегорского горняка" завершил межфлотский переход вокруг Европы. В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота – город Севастополь", - сообщили в пресс-службе ЧФ.

За время похода отряд преодолел уже около 7000 морских миль. По пути в Черное море шесть БДК зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, передает РИА Новости. 9 февраля отряд прошел проливы Босфор и Дарданеллы.

После отдыха в Севастополе БДК примут участие в учениях. Цель проходящих в январе-феврале маневров - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, противодействие военным угрозам.

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