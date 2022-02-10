Назван самый высокооплачиваемый деятель шоу-бизнеса в мире

Доходы оценивал журнал Forbes

Рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса года составил журнал Forbes. Издание отмечает, что многие из опубликованного списка заняли позиции в топе благодаря доходам от принадлежащих им студий или прав на музыку.

Первое место в перечне Forbes занял режиссер трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон. За прошедший год он заработал 580 миллионов долларов. Кроме того, осенью Джексон продал часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital за 1,6 миллиарда долларов. Издание отмечает, что он стал третьим в истории режиссером среди миллиардеров - после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Американский певец Брюс Спрингстин оказался на второй позиции в рейтинге с заработком 435 миллионов долларов. В прошлом году артист продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment. Замкнул тройку лидеров рэпер Jay-Z с суммой в 340 миллионов долларов: он недавно избавился от части акций в музыкальном сервисе Tidal и бренде производителя шампанского Armand de Brignac.

Право войти в десятку самых богатых знаменитостей за минувший год заработали также актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст и создатели мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер. С ними делят пьедестал музыканты Боб Дилан и Пол Саймон, вокалист группы One Republic Райан Теддер , актер и продюсер Тайлер Перри.

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