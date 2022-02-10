Власти Франции обвинили Россию в продолжении подготовки к войне

Ситуацию вокруг Украины в Париже расценивают как серьезную

Россия не прекратила свои военные приготовления. С таким заявлением в четверг, 10 февраля, выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский дипломат отметил, что ситуация вокруг Украины остается серьезной. Говорить о том, выполняют ли российские власти свои обещания, можно будет только после возвращения военнослужащих России с территории Белоруссии по завершении совместных учений — это необходимое условие для разрядки отношений, заявил Ле Дриан.

Глава МИД Франции при этом позитивно оценил переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявив, что они позволили вернуть страны к диалогу друг с другом. По словам Ле Дриана, обсуждение шло "с большой твердостью и в откровенном ключе", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле подтвердили, что российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что "никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло".

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