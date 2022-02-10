В России госпитализировали с коронавирусом 19446 человек

Выздоровели за сутки 106092 человека

За сутки в России госпитализировано 19446 больных коронавирусом. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 197076 случаев заражения. Выздоровели за сутки 106092 человека. Скончался 701 заболевший.

В Москве коронавирусом за сутки заболели 22747 человек, из них госпитализированы только 1374. После прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 24364 пациента.

В мире число заболевших достигло 403 274 031, скончались 5 778 028 человек, сообщил университет имени Джона Хопкинса.

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