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Армения опровергла стремление присоединиться к Союзному государству

11:59
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Такого вопроса на повестке нет

Власти Армении не рассматривают возможность присоединения к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
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Представитель официального Еревана подчеркнул, что в стране на повестке нет такого вопроса. Григорян также заявил, что Армения является демократической и суверенной страной и должна оставаться такой же, сообщает ТАСС.

Союзное государство России и Белоруссии является надгосударственным образованием, в рамках которого проходит поэтапная организация единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, рыночного и культурного пространства.

После массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года и привлечения миротворческого контингента ОДКБ министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность приглашения Казахстана в Союзное государство. Глава МИД подчеркнул, что есть процедура, в соответствии с которой обращения о членстве могут быть рассмотрены — если такие обращения поступят. Однако "привычка зазывать", по словам Лаврова, "не наш метод, мы вежливые люди".

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