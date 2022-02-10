Перечислены основные признаки постковидного синдрома

Ученые продолжают собирать данные по всему миру

Ученые России, Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома.

До сих пор нельзя дать точного определения, какими симптомами проявляется постковидный синдром, часто также называемый "лонг-ковид".

Специалисты из Сеченовского университета, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона, Ливерпульского университета, а также Университета Джонса Хопкинса договорились оценивать постковид, предварительно, по 11 параметрам.

"Выживаемость, усталость, боль, симптомы после физической нагрузки, а также сердечно-сосудистые, дыхательные, неврологические, когнитивные, психологические/психиатрические "функционирование, симптомы и состояния", наряду с общей физической функцией и изменениями в работе/профессии и учебе", - передает ТАСС заявление пресс-службы Сеченовского университета.

Ученые продолжают собирать данные по всему миру, лучше понять постковидное состояние и помочь людям.

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