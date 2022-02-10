ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перечислены основные признаки постковидного синдрома

11:56
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Ученые продолжают собирать данные по всему миру

Ученые России, Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома.
Коронавирус может провоцировать развитие диабета

До сих пор нельзя дать точного определения, какими симптомами проявляется постковидный синдром, часто также называемый "лонг-ковид".

Специалисты из Сеченовского университета, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона, Ливерпульского университета, а также Университета Джонса Хопкинса договорились оценивать постковид, предварительно, по 11 параметрам.

"Выживаемость, усталость, боль, симптомы после физической нагрузки, а также сердечно-сосудистые, дыхательные, неврологические, когнитивные, психологические/психиатрические "функционирование, симптомы и состояния", наряду с общей физической функцией и изменениями в работе/профессии и учебе", - передает ТАСС заявление пресс-службы Сеченовского университета.  

Ученые продолжают собирать данные по всему миру, лучше понять постковидное состояние и помочь людям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.