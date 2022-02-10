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Лавров разъяснил Трасс условия нормализации отношений Москвы с Лондоном

11:53
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Встречу с главой МИД Великобритании министр назвал беспрецедентной

Москва готова работать над улучшением отношений с Лондоном. Однако лишь в том случае, если британская сторона продемонстрирует соответствующий настрой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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 "Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние годы", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москве.

Встречу с Трасс Лавров назвал беспрецедентной. Российский министр отметил, что "буквально завтра" в Москве пройдут переговоры глав оборонных ведомств России и Великобритании, передает "Интерфакс". Лиз Трасс прибыла в Москву, как она заявляла, чтобы обсудить с Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины. Ранее сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибудет в Москву 11 февраля.

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