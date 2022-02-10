Лавров разъяснил Трасс условия нормализации отношений Москвы с Лондоном

Встречу с главой МИД Великобритании министр назвал беспрецедентной

Москва готова работать над улучшением отношений с Лондоном. Однако лишь в том случае, если британская сторона продемонстрирует соответствующий настрой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние годы", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москве.

Встречу с Трасс Лавров назвал беспрецедентной. Российский министр отметил, что "буквально завтра" в Москве пройдут переговоры глав оборонных ведомств России и Великобритании, передает "Интерфакс". Лиз Трасс прибыла в Москву, как она заявляла, чтобы обсудить с Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины. Ранее сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибудет в Москву 11 февраля.

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