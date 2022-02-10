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Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

11:49
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Их поздравил глава МИД Сергей Лавров

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны Министерства иностранных дел. Поздравления им направил Владимир Путин. Как отметил президент, опираясь на традиции прошлого, наши дипломаты достойно выполняют профессиональный долг.

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. И это, безусловно, требует дополнительных усилий по обеспечению стабильности и противодействию угрозам и вызовам. В первую очередь это касается безопасности нашей страны. С праздником сотрудников ведомства также поздравил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального "пояса добрососедства", необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России. Сложность современного мира, противоречивость тенденций развития предъявляют к дипломатам повышенные требования. Поэтому всегда, а сегодня – тем более важно идти в ногу со временем, постоянно самосовершенствоваться, умело сочетать классические методы дипломатического искусства с новыми подходами и технологиями", - заявил Сергей Лавров.

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Сергей Лавров
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