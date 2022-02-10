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"Минирование" школ и больниц в России координировал гражданин Украины

12:12
  • четверг
  • 10 февраля 2022

ФСБ задержала 14 человек, причастных к рассылкам

Сотрудники ФСБ России задержали 14 участников интернет-сообществ. Они причастны к рассылке ложных сообщений об угрозах взрыва в школах, больницах и других учреждениях России, стран СНГ и непризнанных республик Донбасса. Установлен и организатор – гражданин Украины.
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"Установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, а их… администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон… проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины, а также его подельники", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе отметили, что целью распространения ложных террористических угроз была дестабилизация обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах. Возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подсчитывается нанесенный злоумышленниками ущерба, который придется возместить самим виновным либо их родителям, передает "Интерфакс".

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