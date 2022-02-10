Ежемесячную доплату одиноким пенсионерам ввели в Подмосковье

Доход одинокого пожилого человека должен быть доведен до 17 тысяч рублей

Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров в Московской области ежемесячно будут производить доплату, чтобы доход составил не менее 17 тысяч рублей в месяц. Соответствующий закон в четверг, 10 февраля, приняла Мособлдума.

Дополнительная мера социальной поддержки установлена с 1 января 2022 года для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше, имеющих место жительства в Московской области не менее 10 лет.

Как уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке. Первую такую выплату пенсионеры получат 25 февраля сразу за два месяца — за январь и февраль. В дальнейшем средства будут поступать автоматически.

В Подмосковье ежемесячную доплату к пенсии будут получать 33 тысячи человек, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу для пожилых россиян. Депутат Василий Власов выступил с инициативой освободить от обязанности уплачивать госпошлину при вступлении в наследство граждан, являющихся пенсионерами.

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