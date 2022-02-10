Собянин утвердил программы реконструкции и ремонта медицинских учреждений

На 2022 год

В Москве утвердили программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на этот год. Постановление сегодня подписал мэр Сергей Собянин.

Планируется начать работы в ста поликлиниках города. Более половины из них отремонтируют до конца года. К этому времени завершится реконструкция и трех корпусов центра паллиативной помощи.

Продолжится капитальный ремонт Боткинской больницы. Закончить его предполагается летом 2023 года. В столице за два года уже провели реконструкцию 40 объектов здравоохранения.



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