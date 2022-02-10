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Черноморский флот проведет учения с корабельными группами

13:00
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Учения являются плановыми

В Черном море пройдут учения с привлечением корабельных тактических групп. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказали в пресс-службе Черноморского флота России.
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В рамках подготовки к плановым учениям в одном из полигонов Черного моря учебные задачи отработали морские тральщики "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Затем в рамках боевой подготовки сил Черноморского флота будет проведено противоминное обеспечение совместных учений однородных и разнородных корабельных тактических групп.

В январе Министерство обороны России рассказало о начале маневров Военно-морского флота с участием более 140 различных кораблей и судов. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Маневры проводятся в акваториях морей, прилегающих к территории Российской Федерации, а также в оперативно важных районах Мирового океана, сообщает "Интерфакс".

Группа из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов ранее зашла в порт Севастополя после дальнего похода. После отдыха в Севастополе БДК примут участие в учениях. Цель проходящих в январе-феврале маневров — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, противодействие военным угрозам.

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