Черноморский флот проведет учения с корабельными группами

Учения являются плановыми

В Черном море пройдут учения с привлечением корабельных тактических групп. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказали в пресс-службе Черноморского флота России.

В рамках подготовки к плановым учениям в одном из полигонов Черного моря учебные задачи отработали морские тральщики "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Затем в рамках боевой подготовки сил Черноморского флота будет проведено противоминное обеспечение совместных учений однородных и разнородных корабельных тактических групп.

В январе Министерство обороны России рассказало о начале маневров Военно-морского флота с участием более 140 различных кораблей и судов. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Маневры проводятся в акваториях морей, прилегающих к территории Российской Федерации, а также в оперативно важных районах Мирового океана, сообщает "Интерфакс".

Группа из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов ранее зашла в порт Севастополя после дальнего похода. После отдыха в Севастополе БДК примут участие в учениях. Цель проходящих в январе-феврале маневров — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, противодействие военным угрозам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram