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В оперштабе напомнили новый порядок диагностики COVID-19

12:40
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Для постановки диагноза теперь достаточно экспресс-теста

Результата экспресс-теста на коронавирусную инфекцию теперь достаточно для постановки диагноза. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Названа средняя цена ПЦР-теста в России

В оперштабе сослались на постановлениее главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4. В соответствии с документом, положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без дополнительного подтверждения ПЦР-тестом.

Экспресс-тесты используются медицинскими работниками на приеме для дифференциальной диагностики, с учетом интенсивного распространения в России COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. Также экспресс-тестирование позволяет установить диагноз и определить корректную тактику лечения, отметили в оперштабе.

В настоящее время все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве, ситуация с обеспечением экспресс-тестами остается на контроле, цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

26 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила на совещании президента с членами правительства, что власти предполагают закупить 60 млн экспресс-тестов на коронавирус, которые затем направят в регионы. Как отметила Голикова, за счет увеличения тестирования высокий уровень выявляемости коронавируса показали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

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