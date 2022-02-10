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В московском дворе обнаружили человеческую ногу

12:38
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Два дня назад на мусорном заводе нашли голову и руки

Московский дворник обнаружил человеческую ногу на севере столицы.

Как пишет telegram-канал "112", часть тела лежала во дворе на Флотской улице. По предварительным данным, нога принадлежит 36-летнему маляру ЖК "Амурский парк". Накануне его жена написала заявление о пропаже супруга.

8 февраля на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде работники обнаружили мужские останки - голову и руки. Следственный комитет начал проверку. Для установления личности погибшего назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

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