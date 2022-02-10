Диму Билана положили в больницу с ковидом

Ларинготрахеит осложняет болезнь

Российского певца Диму Билана госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает telegram-канал Mash, артист жаловался на боль в горле, заложенность носа и небольшую температуру – около 37,5. Экспресс-тест на ковид дал отрицательный результат, а ПЦР – положительный.

По данным врачей, КТ не выявила поражения легких. Течение болезни осложнено ларинготрахеитом.

Ранее стало известно, что в больницу с коронавирусом попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В партии отметили, что политик восемь раз вакцинировался от COVID-19 за полтора года.

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