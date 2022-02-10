В России школьник получил срок за планы взорвать штаб ФСБ в Minecraft

Других фигурантов дела освободили от отвественности

Первый восточный окружной военный суд в Канске (Красноярский край) вынес приговор 16-летнему школьнику Никите Уварову за планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Его признали виновным по статьям "Прохождение обучение для террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывных устройств и их хранение". Подросток получил пять лет лишения свободы в колонии, а также к штрафу в 30 тысяч рублей.

Двух других несовершеннолетних фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за содействие следствию. Им назначили три и четыре года лишения свободы условно, передает "Интерфакс".

По версии следствия, подростки объединились в группу, где якобы планировали взорвать здания городских отделов МВД и ФСБ. Для наглядности они построили в игре Minecraft здание ФСБ и намеревались взорвать его.

Кроме того, школьники собрали четыре бомбы и успели провести настоящие пробные взрывы — полигоном стали пустырь и заброшенное здание банка.

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