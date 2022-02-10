Эффективность вакцины "КовиВак" оценили в 86,9%

Оценивалась выработка антител у участников исследования

Эффективность российской вакцины от коронавируса "КовиВак" составила 86,9%. Исследователи проверяли уровень выработки антител у пациентов. В очередном этапе испытаний препарата участвовали и ученыые Центра имени Чумакова.

"Инактивированная вакцина "КовиВак" показала хороший уровень переносимости и безопасности, показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки… Результаты свидетельствуют о том, что "КовиВак" может успешно применяться как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы", - говорится в документе, опубликованном на портале MedRxiv.

Свои выводы медики сделали на основании наблюдений за состоянием 398 добровольцев. Они получили прививки вакцины "КовиВак", созданной в Центре Чумакова. В ее основе используется вирус, лишенный инфекционных свойств, но сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.

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