Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев COVID-19 в статистике

Порядок учета новых случаев коронавируса был изменен

Увеличение количества новых случаев коронавирусной инфекции в ежедневной статистике связано с изменениями в порядке учета. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В оперштабе уточнили, что порядок учета новых случаев COVID-19 был изменен на федеральном уровне. Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты исследований на антиген, проведенных в поликлиниках в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ.

Середина недели традиционно сопровождается подъемом в числе новых случаев коронавируса, напомнили в оперштабе. Понедельник и вторник зачастую являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации после выходных. Результаты тестов после обработки проб, взятых в первые рабочие дни, поступают к середине недели, к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений.

Аналогичная ситуация наблюдалась, например, на прошлой неделе, цитирует столичный оперштаб РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста заболеваемости. Руководитель ведомства при этом отметила, что наблюдается снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – до 32,3%.

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