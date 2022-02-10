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Кабмин выделит 76 млрд рублей на сбалансированность бюджета ФСС

13:40
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Средства направят с учетом сложной эпидемиологической ситуации

Российское правительство выделит 76,5 млрд рублей на цели балансировки бюджета Фонда социального страхования. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Премьер-министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в России остается непростой. Увеличивается количество россиян, которые оформляют листки временной нетрудоспособности по болезни.

Деньги, выделяемые ФСС, направят на выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта 2022 года, уточнил Мишустин.

Глава правительства выразил надежду, что эта мера поможет поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее рассказал о создании цифрового контура здравоохранения. Он свяжет между собой все региональные медицинские организации. Большинство документов должно перейти в электронный вид.

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