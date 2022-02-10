Киев выразил протест из-за закрытия Россией районов Черного и Азовского морей

Украина предвидит последствия этого шага для своих портов

Российские флотские учения в Черном и Азовском морях делают невозможным судоходство в закрытых районах. Это вызовет экономические и социальные последствия для портов Украины, заявили в Киеве.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего, торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь, для портов Украины", - говорится в заявлении украинского МИД.

Масштабные учения российского флота пройдут с 13 по 19 февраля. Москва объявила о закрытии для судоходства на время маневров двух районов в Черном море и одного в Азовском, а также Керченского пролива, передает "Интерфакс".

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