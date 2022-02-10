Песков оценил скандал вокруг российских фигуристов на Олимпиаде

Кремль не присоединится к отряду "кричальщиков"

В ситуации вокруг российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине не следует ориентироваться на сплетни. В Кремле ожидают официальной позиции Международного олимпийского комитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду "кричальщиков". Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Накануне СМИ сообщили якобы "подозрительном" допинг-тесте у одного из российских фигуристов. По этой причине была задержана церемония награждения, на которой российской команде должны были вручить золотые медали за победу в командном первенстве. Позже появились сообщения, что "сомнительный" тест сдала Камила Валиева. В МОК эту информацию назвали "спекуляцией".

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