Песков оценил скандал вокруг российских фигуристов на Олимпиаде

Кремль не присоединится к отряду "кричальщиков"
В ситуации вокруг российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине не следует ориентироваться на сплетни. В Кремле ожидают официальной позиции Международного олимпийского комитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду "кричальщиков". Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".
Накануне СМИ сообщили якобы "подозрительном" допинг-тесте у одного из российских фигуристов. По этой причине была задержана церемония награждения, на которой российской команде должны были вручить золотые медали за победу в командном первенстве. Позже появились сообщения, что "сомнительный" тест сдала Камила Валиева. В МОК эту информацию назвали "спекуляцией".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram