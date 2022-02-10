Мишустин разъяснил порядок индексации пенсий военным пенсионерам

Глава кабмина попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки

Индексация пенсий военным пенсионерам должна быть осуществлена с 1 января 2022 года, хотя соответствующий правительственный законопроект пока не принят. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина призвал парламентариев рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди своевременно получали повышенные пенсии. Индексацию на 8,6% получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица.

Мишустин уточнил, что надбавка будет начислена с первого января текущего года так же, как это было сделано для остальных пенсионеров, сообщает "Интерфакс".

В январе президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Одной из его из тем стало пенсионное обеспечение. Российский лидер напомнил об индексации с 1 января страховых пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции, и предложил применить такой же подход в отношении военных пенсионеров, а также тех, кто служил в МЧС, Росгвардии, МВД.

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