Синоптик призвал москвичей воздержаться от "завышенных ожиданий" весны

Оттепель в Москве не означает скорое наступление весны

Жителям столичного региона не стоит ожидать ранней весны, несмотря на аномально теплую для февраля погоду. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что немногим более чем через две недели наступит календарная весна, все начнут беспокоиться — "где же весна". Однако не нужно завышенных ожиданий, чтобы в них не разочаровываться, в Москве весна никогда не приходит 1 марта, подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что обычно в столичном регионе в первой декаде марта самые высокие сугробы.

Тем не менее, в период с пятницы по воскресенье, 11-13 февраля, в Москве прогнозируется мартовская погода. Температура 11 февраля, будет выше нуля, а в выходные дни — от минус 5 до плюс 3 градусов, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее Вильфанд подтвердил, что температура в Центральной России установилась на очень высоком уровне, погода опережает климатическую норму на 40-45 дней. Эксперт объяснил это тем, что циклоны беспрестанно перемещаются на Европейскую Россию, поэтому там температурный фон очень высокий: на семь-десять градусов выше нормы.

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