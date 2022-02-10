Столтенберг объявил "обратный отсчет" перед российским "вторжением"

И пригласил Лаврова к переговорам

Европа переживает тяжелый период с точки зрения безопасности. Время перед российским вторжением истекает. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном. Столтенберг добавил, что приветствует планы Лондона направить новые подразделения и вооружения в Восточную Европу, сообщает Reuters.

Но шансы, по мнению генсека альянса, еще есть. Столтенберг сообщил, что направил направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия-НАТО.

"Сегодня я направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову, повторив мое приглашение России продолжить наш диалог в рамках серии встреч в Совете Россия-НАТО, чтобы найти дипломатический путь вперед", - сказал генсек альянса.

НАТО готова выслушать озабоченности России. Можно обсудить и пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности.

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