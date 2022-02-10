Путину доложили о болезни Жириновского

Президент пожелал лидеру ЛДПР быстрее поправиться
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, у которого подтвердился коронавирус.
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации и пожелал политику побыстрее встать на ноги, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно, в курсе. Президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - подчеркнул представитель Кремля.
Накануне стало известно, что восемь раз вакцинированный от ковида 75-летний Жириновский был доставлен с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. В ЛДПР сообщили, что их лидер чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram