Путину доложили о болезни Жириновского

Президент пожелал лидеру ЛДПР быстрее поправиться

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, у которого подтвердился коронавирус.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации и пожелал политику побыстрее встать на ноги, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, в курсе. Президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне стало известно, что восемь раз вакцинированный от ковида 75-летний Жириновский был доставлен с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. В ЛДПР сообщили, что их лидер чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.

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