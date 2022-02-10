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В России запатентовали умный парашют с ГЛОНАСС

14:03
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Опытный образец скоро передадут для испытаний в Минобороны

Как сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха", холдинг "Технодинамика" получил патент на умную транспортную парашютную систему.
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"Она предназначена для десантирования с высоты до 8 тыс. м, благодаря системам ГЛОНАСС и GPS при стандартных метеоусловиях погрешность при приземлении не превысит 100 м кругового вероятного отклонения", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что также был получен патент на универсальную парашютную грузовую обвязку. Всё это разработано ивановским парашютным заводом "Полет".

Согласно актуальным планам, опытный образец грузовой системы будет передан для проведения испытаний в Государственный летно-испытательный центр Минобороны до конца 2022 года.

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