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СКР заявил о новых преступлениях против мирных жителей Донбасса

14:48
  • четверг
  • 10 февраля 2022

К ним причастны члены радикальных украинских группировок

Следственный комитет России фиксирует все новые преступления против мирного населения Донбасса. Как заявили в ведомстве, на протяжении почти 8 лет, украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают граждан самопровозглашенных народных республик.
Подразделения украинских радикалов прибыли в Донбасс

На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Их фигурантами становятся представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, в том числе запрещенного в нашей стране "Правого сектора", "Добровольческого украинского корпуса", участники батальона "Азов" и все те, кто причастен к преступлениям.

Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. Среди погибших - старики и дети.

"В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения. За весь период следствия допрошено более 146 тысяч человек, признано потерпевшими более 22000, в том числе более 2400 несовершеннолетних", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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