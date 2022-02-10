Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" в ЮАО

Сам стадион станет современной футбольной ареной

Сергей Собянин осмотрел новый физкультурный комплекс "Торпедо" на улице Восточная, построенный в рамках проекта реконструкции легендарного столичного стадиона.

В трехэтажном здании расположены игровые залы для занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу, боксерский ринг, площадки для занятий борьбой и тренажерные центры. Сам стадион после завершения всех работ станет современной футбольной ареной для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. А на прилегающей территории будет возведен современный жилой комплекс.

"В районе Симоновской набережной на месте промышленных территорий развивается большое строительство. По сути дела это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строится жилой район - объекты соцкультбыта, поликлиники, школы, детские сады и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион имени Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир. Он будет сделан уже по современным стандартам. И он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы", - заявил Сергей Собянин.



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