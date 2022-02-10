Новые парковочные места для местных жителей появились в Москве

Оборудовано 92 места

В Москве оборудовали почти сто новых парковочных мест, предназначенных только для местных жителей. Появились они в районах Таганский, Хамовники, Басманный, Мещанский, Красносельский и Замоскворечье.

Проблема с тем, чтобы оставить машину у своего дома возникает там, где действует зона платной парковки. Для этого и создаются машиноместа только для владельцев парковочных разрешений. Водители могут бесплатно оставлять машину на платной городской парковке в пределах района проживания с 8 вечера до 8 утра. Сделать его круглосуточным можно за три тысячи рублей в год.

"Важно, чтобы приоритет для парковки возле дома оставался у местных жителей. На данный момент в Москве организовано почти полторы тысячи парковочных мест только для владельцев резидентных разрешений. Весь список можно посмотреть на сайте "Московского паркинга", - сообщил пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов.

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