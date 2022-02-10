Бойцовая собака напала на трехлетнего ребенка в Подмосковье

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Подмосковья проводит проверку в связи с нападением пса бойцовой породы на 3-летнего мальчика. Бабушка отводила внука в детский сад, когда на них неожиданно накинулся стафф-терьер. Пенсионерка пыталась отогнать собаку, но агрессивное животное вцепилось в ребенка.

— Я вижу: летит собака. С горки бежит. И я сразу поняла, что-то сейчас будет. Потому что так летела.

Страшное предчувствие оправдалось. Впереди Серафимы Филипповой были санки, на которых она везла в детский сад 3-летнего внука. Собака бойцовской породы вцепилась в шею мальчика мертвой хваткой.

"Я пасть разевала, за хвост тянула. Как только могла отбивала. Это я уже сама поранилась зубами. Не кусала меня", - рассказывает женщина.

Почти сразу на помощь бросилась девочка – она шла по этой же улице Строителей в подмосковном коттеджном поселке Федюково. Крики привлекли внимание соседей. Соседка Евгения вспоминает, насколько жуткой была картина происходящего

"Собаку невозможно было оторвать, у него ребенок был, как игрушка. Кое-как они этого ребенка отобрали у собаки. Бабушка испугалась, что ребенок был в снегу", - рассказывает она.

Один из соседей на машине отвез бабушку и ребенка в больницу. Там у мальчика диагностировали перелом голени со смещением и глубокие рваные раны. У женщины травмированы кисти рук. Еще один мужчина сумел привязать опасное животное породы американский стаффордширский терьер к столбу.

"Сосед остался сторожить эту собаку. И тут с пригорка спускается хозяин этой собаки. Он начал угрожать: "Хочешь, на тебя ее натравлю". Препятствовать не стали. Взял собаку, пошел домой", - рассказывает Евгения.

Нашей съемочной группе предполагаемые хозяева собаки не открыли. Жители Федюково рассказывают, что собственники этого дома взяли собаку в приюте, поскольку занимаются разведением бойцовской породы. Собак часто видели гуляющими без хозяев. На видео из инстаграма хозяйки – теперь закрытого – видно, что животные отрабатывали хватку на автопокрышках и плюшевых игрушка. Также появилась информация, что нападавшее животное усыпили. Прокуратура начала проверку.

"Дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

Правоохранители установили личность хозяйки и ее знакомого, который в тот день выгуливал собаку и угрожал соседям.

Егор Киселёв, Егор Миронов, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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