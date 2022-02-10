В Москве задержан подозреваемый в краже украшений на 35 млн рублей

Всего преступников было двое
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий на 35 миллионов рублей. Ночью двое злоумышленников проникли в офис на площади Журавлева. Они перелезли через забор.
Взломали дверь и похитили десятки украшений. Одного преступника нашли по горячим следам - помогли камеры. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина. В его квартире и машине нашли колье, кольца, серьги, броши.
Кроме того, обнаружили незарегистрированный пистолет и патроны к нему. Возбуждено два уголовных дела. Грабитель арестован. Его подельника ищут.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram