В Москве задержан подозреваемый в краже украшений на 35 млн рублей

Всего преступников было двое

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий на 35 миллионов рублей. Ночью двое злоумышленников проникли в офис на площади Журавлева. Они перелезли через забор.

Взломали дверь и похитили десятки украшений. Одного преступника нашли по горячим следам - помогли камеры. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина. В его квартире и машине нашли колье, кольца, серьги, броши.

Кроме того, обнаружили незарегистрированный пистолет и патроны к нему. Возбуждено два уголовных дела. Грабитель арестован. Его подельника ищут.

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