В Долгопрудном уборка снега привела к обрушению потолка в жилом доме

Пострадавшей возместят устранение последствий

Уборка снега с крыши жилого дома в подмосковном Долгопрудном закончилась обрушением потолка в одной из квартир. Управляющая компания винит в этом изношенность конструкций здания. Дому больше 60 лет! В администрации города и вовсе узнали о случившимся только спустя несколько недель.

При помощи зубила, с молодецкой удалью, работают дворники Долгопрудного. Обильные и затяжные снегопады, циклоны с запада и востока обрушили этой зимой на город небывалое количество осадков. Очищать приходилось не только дворы, проезжие части, тротуары, но и детские площадки, скамейки, переходы. Из-за оттепели пласты снега, ставшие очень тяжёлыми, ломали даже козырьки. И не только! Три недели назад Оксана, работая дома на удаленке, услышала резкий стук.

"Я заметила, что течёт вода с крыши. После этого я подставила необходимую посуду, и стена была мокрая три недели", - рассказала она.

Выйдя во двор, девушка поняла: убирают с крыш снег. Однако таким способом очищают пешеходные зоны. Но никак не крыши! Видимо, не рассчитав или используя не тот инструмент, работники управляющей компании пробили крышу последнего этажа дома.

"Я обратилась в службу поддержки управляющей компании, сообщив о проблеме. Но, к сожалению, в течение трех недель никакие действия не были предприняты", - говорит Оксана Рагузина.

В результате в квартире обвалился потолок. Впрочем, на фоне этого дома 59-го года постройки даже олимпийский мишка выглядит вполне молодым. Не трудно догадаться, что это здание благополучно перенесло не один десяток зим.

Сотрудники зафиксировали последствия аварии, закрыли потолок от протекания крепким полиэтиленом. И все! Директор управляющей компании вину не отрицает, но комментарии давать отказывается.

- Один вопрос, как такое вообще могло получиться?

- Без комментариев, через пресс-службу.

"По предварительной версии, причиной стала общая изношенность фасадов здания. Управляющая компания проведет оценку ущерба для дальнейшей выплаты компенсации согласно законодательству", - рассказала представитель УК "ЖилКомСервис - Долгопрудный" Галина Давыдова.

В администрации города говорят: узнали о случившемся только сегодня. Но уверяют, что проследят, чтобы пострадавшая не заплатила ни копейки за устранение последствий и осталась ремонтом довольна. Чиновники утверждают, что готовы поддержать жильцов в любом их начинании – даже, при необходимости, в смене управляющей компании.

"Здесь должно быть согласие и решение собственников. Для этого собственники должны провести общее собрание собственников и выбрать себе новую управляющую компанию", - сообщила начальник отдела развития ЖКХ управления ЖКХ и благоустройства администрации города Долгопрудный Юлия Рукина.

Но дело это, как известно, долгое и хлопотное. Интересно, что одновременно с этой историей в другом доме, который обслуживает та же самая управляющая компания, протек потолок. Жильцы несколько лет просили привести в порядок крышу, но их так и не услышали. В обоих случаях решать, кто будет дальше следить за домами, решат жильцы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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