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Памятную звезду Владимира Зельдина открыли в Москве

15:18
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Она появилась в Театре российской армии

Звезда Владимира Зельдина открылась сегодня в Театре российской армии, где актер прослужил всю свою жизнь. Церемонию приурочили к 107-летию со дню рождения мэтра.

Человек-эпоха - так называли Владимира Зельдина. Родился в царской России и стал свидетелем всех исторических событий минувшего века. Прославился романтическим ролями в кино. Но главным делом жизни считал театр, в котором был занят более чем в 60 спектаклях.

Владимир Зельдин выходил на сцену до последнего дня, неизменно собирая аншлаги.

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