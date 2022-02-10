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В Московском зоопарке показали, как взвешивают сурикатов

15:24
  • четверг
  • 10 февраля 2022

За весом зверьков тщательно следят

В Московском зоопарке показали, как следят за фигурами сурикатов. Их раз в неделю взвешивают. Зверьки по крохотному тоннелю заходят в крошечный лифт на безмене. Когда лифт взмывает вверх вместе с маленьким хищником, к нему прикладывают считыватель чипа, и вес фиксируют. Зверьку же  вручают лакомство за хорошее поведение. Потом лифт поднимается уже пустым. И результат тоже записывают. Все данные заносят в таблицу, по которой можно понять, кого надо подкормить, а кого наоборот посадить на диету.

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Сурикаты
Сурикаты
Сурикаты
Сурикаты
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