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Лавров объяснил, зачем Зеленский нужен Западу

14:15
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Это инструмент давления на Россию

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. По итогам беседы глава российского внешнеполитического ведомства принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ответил на вопрос, зачем Западу нужен президент Украины Владимир Зеленский.
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"Видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия этой истерики несет украинская экономика", - заметил глава МИД (цитата по ТАСС).

Лавров добавил, что рассказал Трасс о подходах Москвы к дальнейшей работе по вопросам гарантий безопасности.

"Мы высказали заинтересованность в том, чтобы все-таки получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерпретацию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне", - сообщил дипломат.

Кроме того, Лавров и Трасс обсудили российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022".

"Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе", - сказал руководитель МИД.

Как уточнил Лавров, его общение с Трасс по Украине оказалось "разговором немого с глухим".

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