Минпромторг будет получать секретные данные о лекарствах

Поправки внесут в закон "О коммерческой тайне"
Как сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России, инициатива о предоставлении Минпромторгу права на получение являющейся коммерческой тайной информации о производстве лекарств была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
"Законопроект предусматривает возможность направления Минздравом в Минпромторг регистрационных досье на лекарственные препараты с документами о процессе производства и контроле качества", - цитирует ТАСС слова председателя правления АЮР Владимира Груздева.
Он объяснил, что Минпромторгу данная информация необходима для инспектирования субъектов обращения лекарственных средств и лицензирования производства препаратов.
Соответствующие поправки будут внесены в закон "О коммерческой тайне".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram