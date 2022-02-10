ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпромторг будет получать секретные данные о лекарствах

14:15
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Поправки внесут в закон "О коммерческой тайне"

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России, инициатива о предоставлении Минпромторгу права на получение являющейся коммерческой тайной информации о производстве лекарств была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще изобретают россияне

"Законопроект предусматривает возможность направления Минздравом в Минпромторг регистрационных досье на лекарственные препараты с документами о процессе производства и контроле качества", - цитирует ТАСС слова председателя правления АЮР Владимира Груздева.

Он объяснил, что Минпромторгу данная информация необходима для инспектирования субъектов обращения лекарственных средств и лицензирования производства препаратов.

Соответствующие поправки будут внесены в закон "О коммерческой тайне".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.