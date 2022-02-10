Минпромторг будет получать секретные данные о лекарствах

Поправки внесут в закон "О коммерческой тайне"

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России, инициатива о предоставлении Минпромторгу права на получение являющейся коммерческой тайной информации о производстве лекарств была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

"Законопроект предусматривает возможность направления Минздравом в Минпромторг регистрационных досье на лекарственные препараты с документами о процессе производства и контроле качества", - цитирует ТАСС слова председателя правления АЮР Владимира Груздева.

Он объяснил, что Минпромторгу данная информация необходима для инспектирования субъектов обращения лекарственных средств и лицензирования производства препаратов.

Соответствующие поправки будут внесены в закон "О коммерческой тайне".

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