Лавров назвал обсуждение Украины с Трасс "разговором немого с глухим"

Глава МИД России разочарован

Обсуждение ситуации вокруг Украины с главой МИД Великобритании стал разговором немого с глухим. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что разочарован исходом встречи.

"Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву - примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Лиз Трасс в Москве.

Глава МИД России добавил, что от этой почвы отскакивали многочисленные факты, которые приводила российская сторона. По ощущениям Лаврова, британские коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram