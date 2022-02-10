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Лавров назвал обсуждение Украины с Трасс "разговором немого с глухим"

14:24
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Глава МИД России разочарован

Обсуждение ситуации вокруг Украины с главой МИД Великобритании стал разговором немого с глухим. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что разочарован исходом встречи.

"Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву - примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Лиз Трасс в Москве.

Глава МИД России добавил, что от этой почвы отскакивали многочисленные факты, которые приводила российская сторона. По ощущениям Лаврова, британские коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют, передает "Интерфакс".

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