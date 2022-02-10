Россия отказалась выносить на Арктический совет запрет добычи углеводородов

С соответствующей инициативой выступили в Евросоюзе

Арктический совет не планирует рассматривать предложение о полном запрете добычи углеводородов в Арктике. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

Согласно стратегии Евросоюза в Арктике, предлагается ввести полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах. Документ был опубликован Еврокомиссией.

Комментируя предложения Брюсселя, Корчунов подчеркнул, что Россию не меньше, чем Европу беспокоит будущее Арктики. Однако Москва рассматривает развитие региона комплексно, в том числе в экономическом отношении. Предложения ЕС создают риски для работы российских экономических операторов в данном регионе, для развития устойчивой грузовой базы для Северного морского пути.

По словам представителя МИД, попытки решать глобальные экологические проблемы за счет искусственного ограничения экономической деятельности в Арктике не выдерживают никакой критики. Корчунов призвал к пониманию, что последствия таких решений затронут в первую очередь конкретных потребителей, в данном случае – европейских.

Напористые попытки Евросоюза утвердить свои политические амбиции в арктическом регионе настораживают и грозят ослаблением перспектив устойчивого развития, подчеркнул дипломат.

С учетом этого в рамках Арктического совета предложения о введении запрета на добычу углеводородов в Арктике не рассматривались и не планируются к рассмотрению, цитирует Корчунова РИА Новости.

В Арктический совет входят восемь приарктических государств: Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, шесть организаций коренных народов Арктики обладают статусом постоянных участников, это дает им право принимать решения вместе с правительствами стран-участников Арктического совета.

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