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Путин назвал Казахстан жертвой международных банд

14:26
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Власти республики справились с последствиями январских событий

В четверг в Кремле проходят переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.
Токаев раскрыл детали недавних беспорядков в Казахстане

Как отметил в ходе беседы российский лидер, в январе Казахстан стал жертвой международных банд. Вместе с тем сейчас республика уверенно, твердо стоит на ногах. Это стало возможным благодаря усилиям властей.

"Российские миротворцы во время событий в республике сыграли важную роль в обеспечении тыла и охраны объектов", - подчеркнул со своей стороны Токаев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Токаев обсудят двусторонние отношения, ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста из-за цен на сжиженный газ. Произошли масштабные беспорядки и столкновения с полицией. Погибли несколько десятков человек. В страну был введен миротворческий контингент ОДКБ. К настоящему времени ситуация в Казахстане полностью взята под контроль властей, всех миротворцев оттуда вывели.

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