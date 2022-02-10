ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи перечислили симптомы неуловимого вида рака

15:08
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Почти в половине случаев опухоль находят слишком поздно

Британские медики выявили симптомы рака, который обнаруживают слишком поздно в половине случаев.
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за прививок от COVID

Речь идет об онкологическом заболевании почек. В 42% случаев опухоль замечают в третьей или четвертой стадии. Поэтому важно проводить самодиагностику, а в случае обнаружения тревожного симптома –незамедлительно обратиться к врачу.

"Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них - кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", - заявил глава организации Kidney Cancer UK Ник Туркентин.

Среди прочего, у пациента могут наблюдаться потеря веса, высокое давление, усиленное потоотделение ночью, припухлость лимфоузлов на шее, ломота в костях и кровь при кашле, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за период пандемии в России на 6% снизились показатели смертности от злокачественных новообразований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Центр онкологической помощи
Центр онкологической помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.