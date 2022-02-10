Врачи перечислили симптомы неуловимого вида рака

Почти в половине случаев опухоль находят слишком поздно

Британские медики выявили симптомы рака, который обнаруживают слишком поздно в половине случаев.

Речь идет об онкологическом заболевании почек. В 42% случаев опухоль замечают в третьей или четвертой стадии. Поэтому важно проводить самодиагностику, а в случае обнаружения тревожного симптома –незамедлительно обратиться к врачу.

"Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них - кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", - заявил глава организации Kidney Cancer UK Ник Туркентин.

Среди прочего, у пациента могут наблюдаться потеря веса, высокое давление, усиленное потоотделение ночью, припухлость лимфоузлов на шее, ломота в костях и кровь при кашле, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за период пандемии в России на 6% снизились показатели смертности от злокачественных новообразований.

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