США примут саммит АТЭС в 2023 году

Вашингтон опубликовал официальное заявление

Соединенные Штаты подтвердили, что примут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Мы гордимся тем, что США проведут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2023 году", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении.

Вашингтон также поблагодарил дружественные экономики АТЭС за поддержку. Ранее сообщалось, что одна из экономик объединения заблокировала предложение США принять встречу на высшем уровне.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В настоящее время в АТЭС входит 21 государство, в том числе Россия.

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