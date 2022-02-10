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США примут саммит АТЭС в 2023 году

14:57
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Вашингтон опубликовал официальное заявление

Соединенные Штаты подтвердили, что примут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
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"Мы гордимся тем, что США проведут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2023 году", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении.

Вашингтон также поблагодарил дружественные экономики АТЭС за поддержку. Ранее сообщалось, что одна из экономик объединения заблокировала предложение США принять встречу на высшем уровне.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В настоящее время в АТЭС входит 21 государство, в том числе Россия.

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