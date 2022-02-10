В Петербурге стоматолог случайно ткнул ребенку в глаз шприцем

Пострадавшей оказалась пятилетняя девочка

В одной из частных стоматологических клиник в Санкт-Петербурге в результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Уточняется, что стоматолог проводил ребенку анестезию.

"Та дернулась, в результате чего стоматолог уколол ее шприцем в правый глаз", - сообщил собеседник агентства.

В больнице девочке оказали помощь, после чего отпустили домой. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

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