Националисты не верят в успех военной кампании Зеленского

Украинские националисты готовятся к бегству из Харькова. Радикалы уже эвакуировали семьи, в основном в закарпатскую область, сократилась и численность группировок, сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики.

"По данным агентурной разведки, за последние десять дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась. Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области", — сообщается на сайте силового ведомства ЛНР.

В ЛНР заявляют, что Киев рассчитывает силовым путем установить контроль над Донбассом. Однако радикалы не верят в успех военной кампании, которую готовит президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

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