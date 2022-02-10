Эксперты назвали города, где новостройки дешевле вторички

За год квартиры на первичном рынке в крупных городах в среднем подорожали на 34%

Как следует из исследования компании "Циан", на которое ссылается ТАСС, в четверти российских городов с населением от 500 тысяч человек жилье на вторичном рынке недвижимости оказалось дороже квартир в новостройках.

"Почти в 75% городов новостройки являются менее доступными. Причина в том, что в большинстве локаций (70%) в 2021 году новостройки дорожали быстрее, чем вторичное жилье", - говорится в обзоре.

Уточняется, что за год квартиры на первичном рынке в крупных городах в среднем подорожали на 34%, достигнув в январе 109,4 тысячи рублей за квадратный метр. Вторичное жилье подорожало на 29% (102,5 тысячи за квадрат).

Самое большое превышение цены на вторичном рынке над ценой на первичном обнаружилось в Махачкале (28,5 тысячи рублей). Кроме того, в этот список попали Санкт-Петербург, Самара, Владивосток и Иркутск.

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