Дополнительные британские солдаты начали прибывать в Польшу

США также направляют в эту страну дополнительный контингент

На территорию Польши начали прибывать солдаты вооруженных сил Великобритании в рамках договоренности об увеличении численности контингента. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Как уточнил глава польского минобороны, в соответствии с договоренностью в страну прибудут дополнительно 350 британских солдат и морских пехотинцев, чтобы укрепить защиту Польши и восточного фланга НАТО.

Блащак также напомнил о договоренности увеличить численность американского военного контингента в Польше. В страну передислоцируют еще 1,7 тысячи военнослужащих армии Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в совместном заявлении с лидерами Франции и Германии подтвердил приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности. Он также пообещал и впредь тесно согласовывать свои действия с партнерами в ЕС и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве.

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