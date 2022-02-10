В Британии сочли разумными требования Путина к Западу

Байден тоже не стал бы терпеть российские ракеты в Мексике

Позиция президента России Владимира Путина по ситуации вокруг Украины вполне разумна, ее можно понять. В случае присоединения Украины к НАТО Россия может оказаться в ситуации, когда в соседнем государстве разместятся американские военные и ядерное вооружение. Кроме того, Путин стремится защитить интересы русскоязычного населения – а это 20% от всего населения страны, пишет британская Daily Mail.

"Представьте, как бы мы себя чувствовали, если бы несколько миллионов британцев оказались в какой-то части Франции и над ними бы издевался президент Эммануэль Макрон", — отмечает автор статьи. Он подчеркивает, что президент США Джо Байден тоже не стал бы терпеть российские ракеты в Мексике или на Кубе.

Путин, скорее всего, не хочет войны. Однако президент России ожидает, что западные страны пойдут на те или иные уступки для деэскалации ситуации. В частности, подобной уступкой могли бы стать гарантии со стороны стран НАТО, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса.

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