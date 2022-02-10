Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Меры будут действовать до 13 марта

Госсовет Финляндии принял решение продлить действие коронавирусных ограничений на границах (в том числе с Россией) до 13 марта, передает со ссылкой на МВД страны ТАСС.

"Чтобы сохранить ресурсы системы здравоохранения, действие ограничений на внешних границах будет продолжаться до 13 марта", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее ограничения действовали до 14 февраля.

Въезжающим из стран, которые не входят в ЕС или Шенген, на границе следует предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заражении.

Ранее в ряде европейских стран стали ослаблять ковидные ограничения вплоть до полной отмены. Так поступили, в частности, Дания, Швеция и Чехия.

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